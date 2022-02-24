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مصر.. وقف عشرات الأسهم عن التداول بعد هبوط عنيف

مال وأعمال

مصر.. وقف عشرات الأسهم عن التداول بعد هبوط عنيف
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قررت إدارة البورصة المصرية وقف 73 سهما عن التداول لمدة عشر دقائق خلال جلسة الخميس التي شهدت هبوطا عنيفا لمؤشراتها.

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وشملت الأسهم التى أوقفتها إدارة البورصة المصرية سوديك، بنك التنمية والصادرات، أوراسكوم للاستثمار القابضة، برايم القابضة، الجيزة العامة للمقاولات، أوراسكوم للتنمية مصر.

كما شملت أسهما لشركة أخرى أبرزها، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أودن للاستثمارات والتنمية، جلاكسو سميثكلاين، راية القابضة إضافة إلى آخرين.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية "EGX30" بنسبة 3.9% عند مستوى 10856 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بشكل حاد إلى 9.58% ليسجل 1763 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 7.82% إلى 2704 نقطة حتى الساعة 12:45

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 827 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ هبط 141 سهما من إجمالي 189 متداولة، بينما صعد سهم واحد فقط، وبقي 47 دون تغيير.

المصدر: المال

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