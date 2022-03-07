مصر.. سعر الذهب يرتفع بشكل كبير ويسجل سعرا لأول مرة في تاريخ البلاد

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا في الأسواق، متأثرة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن "سعر غرام الذهب عيار 24، الأعلى جودة والأقل تشكيلا في مصر، قفز ليحلق في السماء، مسجلا 1001 جنيه، لأول مرة في التاريخ".

وتابع أن "سعر الأوقية وزن 31 غراما من نفس العيار، بلغ 31031 جنيها في الأسواق المصرية، فيما بلغ سعر كيلو الذهب، مليون وألف جنيه".

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، أن "سعر غرام الذهب عيار 18 بلغ 751 جنيها في السوق المحلي، كما بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 غرامات من عيار 21 سعر 7008 جنيهات، وبلغ سعر غرام الذهب من نفس العيار 876 جنيها".

وكان أمير رزق، توقع، أن أسعار الذهب في مصر ستتخطى الـ1000 جنيه، وأن سعر الجنيه الذهب سيتخطى 7000 جنيه.

المصدر: القاهرة 24