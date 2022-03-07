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سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي

سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي

مال وأعمال

سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي
Sputnik
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أفادت وكالة "أ ف ب" بارتفاع سعر أونصة الذهب متجاوزة 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب إلى أكثر من 2000 دولار في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الاثنين حيث لجأ المستثمرون إلى السلع التي تعتبر ملاذا آمنا بسبب مخاوف بشأن تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

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المصدر: أ ف ب

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