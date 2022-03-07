سعر برميل خام "برنت" يلامس عتبة 140 دولارا مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق 

لامس سعر برميل خام "برنت" بحر الشمال عتبة 140 دولارا يوم الأحد، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجل عند 147.50 دولارا في أغسطس عام 2008.

إقرأ المزيد

وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23:00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو، إلى 139.13 دولارا، قبل أن يتراجع.



وعند حوالى الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 9.02% عند 128.77 دولارا.

أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل، فارتفع الأحد إلى 130.50 دولارا.

وعند حوالى الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 8.18% عند 125.15 دولارا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "يناقشان بشكل مكثف" إمكانية حظر واردات النفط الروسي ردا على غزو أوكرانيا.

قائلا في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية".

تتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط سياسية متزايدة لتمديد العقوبات ضد روسيا إلى مجال الطاقة. وقد استثني حتى الآن هذا القطاع من العقوبات الغربية للحفاظ على استقرار الأسواق.

المصدر: أ ف ب