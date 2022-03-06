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أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها منذ 2012

مال وأعمال

أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها منذ 2012
Globallookpress Stefan Klein
صورة تعبيرية
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لامس خام برنت يوم الاثنين الـ130 دولارا متجاوزا ذروة عام 2012 التي سجلت أكثر من 128 دولارا للبرميل، وفقا بيانات التداول.

واعتبارا من الساعة 2:28 فجرا بتوقيت موسكو، قفزت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو بنسبة 9.35% إلى 129.06 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل بنسبة 9.68% إلى 126.12 دولار للبرميل.

يذكر أن نفط برنت سجل عام عام 2008 أعلى سعر في التاريخ، حيث بلغ أكثر من 143 دولارا للبرميل.

المصدر: "نوفوستي"

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