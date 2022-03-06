أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها منذ 2012

لامس خام برنت يوم الاثنين الـ130 دولارا متجاوزا ذروة عام 2012 التي سجلت أكثر من 128 دولارا للبرميل، وفقا بيانات التداول.

واعتبارا من الساعة 2:28 فجرا بتوقيت موسكو، قفزت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو بنسبة 9.35% إلى 129.06 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل بنسبة 9.68% إلى 126.12 دولار للبرميل.

يذكر أن نفط برنت سجل عام عام 2008 أعلى سعر في التاريخ، حيث بلغ أكثر من 143 دولارا للبرميل.

المصدر: "نوفوستي"