أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها منذ 2012
Globallookpress Stefan Klein
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لامس خام برنت يوم الاثنين الـ130 دولارا متجاوزا ذروة عام 2012 التي سجلت أكثر من 128 دولارا للبرميل، وفقا بيانات التداول.
واعتبارا من الساعة 2:28 فجرا بتوقيت موسكو، قفزت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو بنسبة 9.35% إلى 129.06 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل بنسبة 9.68% إلى 126.12 دولار للبرميل.
يذكر أن نفط برنت سجل عام عام 2008 أعلى سعر في التاريخ، حيث بلغ أكثر من 143 دولارا للبرميل.
المصدر: "نوفوستي"