ألمانيا بصدد تشييد أول محطة لاستقبال الغاز المسال

أبرمت ألمانيا اتفاقا لتشييد أول محطة رئيسية للغاز المسال على مصب نهر إلبه لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية.

ووقعت الحكومة الألمانية عبر مصرف "كي اف دبليو" العام وشركة نقل الغاز "غاسوني" الهولندية ومجموعة الطاقة "آر دبليو اي" الألمانية بروتوكول اتفاقا لبناء مشترك لمحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في موقع برونسبوتل شمالي البلاد، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وتتيح محطة الغاز المسال إعادة تحويل الغاز المسال المنقول عن طريق البحر إلى غاز عادي.

في حين أن هذا النوع من المشاريع قد يستمر لسنوات ويعمل الشركاء في المشروع على تنفيذه "بأسرع وقت ممكن" حسب البيان.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك: "من الضروري تقليل الاعتماد على الواردات الروسية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن حرب روسيا على أوكرانيا تجعل هذا الأمر إلزاميا في وقت تستورد البلاد 55% من حاجتها للغاز من روسيا عبر الأنابيب البرية.

وتابع: "سيتم تجهيز محطة الغاز الطبيعي المسال المستقبلية من البداية للتحويل في أقرب وقت ممكن إلى مشتقات الهيدروجين أو الهيدروجين الأخضر لمساعدة الاقتصاد الأوروبي الأول على الاقتراب نحو الحياد المناخي".

وأعلن وزير البيئة مؤخرا أن لا "محرمات في التحرر من الغاز الروسي" مقترحا تأجيل التخلي عن الطاقة النووية والفحم.

المصدر: أ ف ب