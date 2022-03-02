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ألمانيا تعلن تخصيص 1,5 مليار يورو لشراء غاز طبيعي مسال

مال وأعمال

ألمانيا تعلن تخصيص 1,5 مليار يورو لشراء غاز طبيعي مسال
AP
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أعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية أن برلين ستخصص مبلغا استثنائيا بقيمة 1,5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال بأقرب وقت لضمان إمداداتها من الطاقة في إطار الأزمة الأوكرانية.

وقال ناطق باسم الوزارة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية، فوضت شركة خاصة بإنجاز هذه الصفقة.

وأضاف: "يعود الآن الى هذه الشركة أن تقرر من أين سيتم شراء هذا الغاز لكن هذا سيتم على المدى القصير جدا".

وتستورد ألمانيا حاليا من روسيا أكثر من نصف الغاز الذي تستخدمه (55%).

المصدر: أ ف ب

 

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