انخفاض صرف الروبل أمام اليورو والدولار والمركزي الروسي يعلن إجراءات لدعم العملة

تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، اليوم الاثنين، إلى مستويات قياسية، في ظل إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 10:56 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 12.48 روبل إلى 95.48 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 14.35 روبل إلى 107.35 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وبعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي، أعلن المركزي الروسي عن حزمة من الإجراءات لدعم العملة الوطنية، أبرزها رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20%.

وقال المركزي الروسي إن القرار جاء لدعم العملة الروسية الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس.

المصدر: RT