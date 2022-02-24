برميل النفط يصعد فوق مستوى 101 دولار في ظل الأزمة الأوكرانية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية، وصعد برميل "برنت" فوق مستوى 101 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.

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وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخيف "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.48% إلى 96.23 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.53% إلى 101.23 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي الارتفاع في ظل تأثر إمدادات النفط، ولاسيما من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم، في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT + "بلومبرغ"