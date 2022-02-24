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برميل النفط يصعد فوق مستوى 101 دولار في ظل الأزمة الأوكرانية

مال وأعمال

برميل النفط يصعد فوق مستوى 101 دولار في ظل الأزمة الأوكرانية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية، وصعد برميل "برنت" فوق مستوى 101 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.

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وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخيف "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.48% إلى 96.23 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.53% إلى 101.23 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي الارتفاع في ظل تأثر إمدادات النفط، ولاسيما من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم، في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT + "بلومبرغ"

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