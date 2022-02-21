ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات
Globallookpress
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف المستثمرين على إمدادات النفط في ظل التصعيد حول الأزمة الأوكرانية.
وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.92% إلى 91.91 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.79% إلى 94.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبيرغ".
المصدر: RT + "بلومبيرغ"
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