 
مباشر

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfwp

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف المستثمرين على إمدادات النفط في ظل التصعيد حول الأزمة الأوكرانية.

إقرأ المزيد
تقرير يشير إلى فشل خطة بايدن في سوق النفط العالمية
تقرير يشير إلى فشل خطة بايدن في سوق النفط العالمية

وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.92% إلى 91.91 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.79% إلى 94.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبيرغ".

المصدر: RT + "بلومبيرغ"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا