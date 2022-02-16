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للمرة الأولى في نحو أسبوع.. الدولار دون مستوى 75 روبلا

مال وأعمال

للمرة الأولى في نحو أسبوع.. الدولار دون مستوى 75 روبلا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام الدولار بعد أن كانت قد سجلت تراجعا في الفترة الماضية مع زيادة التوتر المرتبط بأوكرانيا، وجرى تداول الدولار اليوم دون مستوى 75 روبلا.

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ووفقا لبيانات بورصة موسكو، انخفض سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 10:13 بتوقيت موسكو، بواقع 32 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.99 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 21 كوبيكا إلى 85.29 روبل.

 كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو، إذ ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.67% إلى 3660.33 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.68% إلى 1537.40 نقطة.

وقفزت العملة الروسية أمس الثلاثاء بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة وحدات عسكرية إلى مواقع تمركزها الدائمة بعد إجراء ت تدريبات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: RT + نوفوستي

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