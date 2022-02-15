الروبل الروسي يتعافى وبورصة موسكو تصعد

تعافت العملة الروسية، اليوم الثلاثاء، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو، وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة وحدات عسكرية إلى مواقع تمركزها الدائمة بعد إجراء ت تدريبات.

وبحلول الساعة 11:23 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 56 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.15 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 44 كوبيكا إلى 86.27 روبل.

كذلك صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.44% إلى 3566.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.35% إلى 1489 نقطة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات عسكرية تابعة للمنطقتين الجنوبية والغربية ستبدأ في العودة إلى مراكز تمركزها الدائمة بعد التدريبات.

المصدر: RT