 
مباشر

انخفاض أسعار النفط رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scy1

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من بيانات أمريكية أظهرت تراجعا غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تعلن عن تراجع حاد وغير متوقع لمخزونات النفط الخام
الولايات المتحدة تعلن عن تراجع حاد وغير متوقع لمخزونات النفط الخام

وبحلول الساعة 09:59 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.16% إلى 89.52 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.42% إلى 91.17 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير الجاري، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا