الولايات المتحدة تعلن عن تراجع حاد وغير متوقع لمخزونات النفط الخام
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، تراجعا حادا وغير متوقع لمخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.8 ملايين برميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.
كما أبلغت الإدارة عن انخفاض أسبوعي في المخزون بمقدار 1.6 مليون برميل من البنزين، و900 ألف برميل من نواتج التقطير.
يتبع..
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