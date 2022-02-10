ليبيا تتحدث عن خطط إنتاج النفط في السنوات المقبلة

قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن بلاده تخطط لإنتاج 1.4-1.5 مليون برميل من النفط يوميا في فترة 2022-2023.

وأضاف الوزير الليبي: "كان من المقرر رفع الإنتاج إلى نحو 1.4 مليون أو 1.5 مليون برميل يوميا. نأمل أن نتمكن من تنفيذ هذه الخطة قريبا".

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وفي وقت سابق، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن متوسط ​​مستوى إنتاج النفط في ليبيا عام 2021 بلغ 1.2 مليون برميل يوميا..

وذكر أن ذلك سمح بزيادة الصادرات النفطية بنسبة 310٪ مقارنة مع مستوى عام 2020.

وتملك ليبيا ما يقارب 48 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وهو الاحتياطي الأكبر في إفريقيا.

المصدر: نوفوستي