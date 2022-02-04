الذهب الأسود يواصل الارتفاع وبرميل "برنت" يصعد فوق 93 دولارا

تواصل أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة، حيث صعد برميل مزيج "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 93 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

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وبحلول الساعة 15:08 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.19% إلى 92.25 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.93% إلى 93.02 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ