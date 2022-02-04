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الذهب الأسود يواصل الارتفاع وبرميل "برنت" يصعد فوق 93 دولارا

مال وأعمال

الذهب الأسود يواصل الارتفاع وبرميل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة، حيث صعد برميل مزيج "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 93 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

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سعر برميل
سعر برميل "برنت" يقفز فوق 92 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014

وبحلول الساعة 15:08 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.19% إلى 92.25 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.93% إلى 93.02 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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