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سعر برميل "برنت" يقفز فوق 92 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014

مال وأعمال

سعر برميل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، وصعد سعر برميل "برنت" فوق 92 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

يتبع..

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