سعر برميل "برنت" يقفز فوق 92 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014
Globallookpress
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، وصعد سعر برميل "برنت" فوق 92 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.
يتبع..
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، وصعد سعر برميل "برنت" فوق 92 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.
يتبع..
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