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البيت الأبيض: نعد مع حلفائنا خطة طارئة لإمداد أوروبا بالغاز حال تقليص توريده من روسيا

مال وأعمال

البيت الأبيض: نعد مع حلفائنا خطة طارئة لإمداد أوروبا بالغاز حال تقليص توريده من روسيا
AP Patrick Semansky
البيت الأبيض.
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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتحالفة معها اتخذت خطوات لحماية إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال قررت روسيا قطعها في إطار نزاع محتمل بسبب أوكرانيا.

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وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "نعمل مع الدول والشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات وتجنب أي صدمات في الأسعار".

وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحلفاءها يعدون "خطة طوارئ" تشمل التفاوض مع جهات إمداد في شمال إفريقيا وآسيا.

كما حذر المسؤول الأمريكي روسيا من استخدام إمدادات الوقود "كسلاح"، مشيرا إلى أن الأمر لن يمر "من دون عواقب على الاقتصاد الروسي".

وسبق أن نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصادر مطلعة أن مسؤولي إدارة بايدن يتحدثون مع قطر حول إمكانية قيامها بإمداد أوروبا بالغاز المسال في حال "غزت روسيا أوكرانيا".

المصدر: "فرانس برس" + وكالات

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