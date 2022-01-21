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رئيس كازاخستان يعلن تخفيف القيود عن قطاع الأعمال بسبب "أوميكرون"

مال وأعمال

رئيس كازاخستان يعلن تخفيف القيود عن قطاع الأعمال بسبب
Globallookpress
صورة من الأرشيف - رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف
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أوعز رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، للحكومة بمراجعة الإجراءات التقييدية الصارمة ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ لا يزال انتشار أوميكرون ظاهرة عالمية.

وكشف رئيس كازاخستان عن هذه الخطوة خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة مع ممثلي قطاع الأعمال. وتسائل الرئيس في الاجتماع عن مدى جدوى وعقلانية فرض إجراءات حجر صحي صارمة في الوقت الذي أصبح فيه انتشار متحور أوميكرون ظاهرة عامة.

كذلك دعا رئيس كازاخستان مجتمع الأعمال البدء في العمل لبناء سياسة اقتصادية جديدة، وطلب من رجال الأعمال الصدق والمسؤولية.

وشدد على أن المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية الجديدة يجب أن تكون: المنافسة العادلة، وشفافية القرارات المتخذة، وإمكانية التنبؤ بسياسة الدولة، والأمانة الضريبية للأعمال التجارية، والمسؤولية الاجتماعية لأصحاب المشاريع.

المصدر: نوفوستي

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