طهران: الرئيس الإيراني يبحث في موسكو إنشاء ممرات تجارية دولية ومشاريع في مجال الطاقة

قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الروسية، ابراهيم رضائي، إن رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أولويات زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحالية إلى روسيا.

وأكد أن موقع إيران الجيوستراتيجي بإمكانه لعب دور فاعل في المبادلات الاقتصادية مع روسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشرق آسيا وآوروبا.

وتابع رضائي أنه ومن بين الموضوعات التي ستتابع في زيارة الرئيس الإيراني لروسيا، هو إنشاء ممرات تجارية دولية، خاصة الممر الشمالي الجنوبي، وتسهيل عبور البضائع بين الجانبين، وكذلك تبادل الغاز والنفط والاستثمارات والمشاريع المشتركة في مجال الطاقة.

وأشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية - الروسية، إلى أن تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري في المنطقة والمشاركة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أيضا من القضايا الأخرى المطروحة في أجندة الزيارة.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وصل إلى موسكو أمس الأربعاء حيث أجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، شملت طيفا واسعا من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية.

المصدر: RT