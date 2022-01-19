بوتين: دعم موسكو وطهران ساعد سوريا ضد الإرهاب
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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مستهل اجتماعه بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو أكّد أن دعم روسيا وإيران ساعد سوريا في تجاوز التهديدات الإرهابية في أراضيها.
من جانبه شدد رئيسي على ضرورة تعاون البلدين في مواجهة الخطوات الأمريكية الأحادية على الصعيد الدولي.
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