الجزائر.. اقتراح بتوزيع مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لإنهاء أزمة الحبوب

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، عن طلب تم تقديمه للسلطات بشأن توزيع مليون هكتار إضافية من الأراضي على الفلاحين بمناطق الهضاب العليا والجنوب.

وقال دليمي في تصريح صحفي أمس الاثنين، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الحبوب ضعف المردودية التي أرجعها إلى ضآلة حجم المساحات المزروعة والمخصصة للإنتاج في هذه الشعبة، والتي لا تتجاوز 3 ملايين هكتار، وأضاف: "إذا رغبنا في رفع الإنتاج يجب منح تسهيلات أكبر للمستثمرين الفلاحين في هذا القطاع وتوزيع مليون هكتار إضافي على الأقل للقضاء على الأزمة".

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وأشاد بالإجراءات التي تضمنها اجتماع مجلس الوزراء الأحد، منها قرار رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي، بالإضافة إلأى فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفق طاقات وقدرات البلاد.

وحسب ديلمي، فإن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في إنعاش وضعية الفلاحين المالية، وإحياء استثماراتهم، وتضاف إلى توسيع منح الأراضي وتسهيل عملية الاستثمار الفلاحي وتفعيل تزويد المناطق الفلاحية بالكهرباء والغاز وتموينها بالإمكانيات اللازمة التي تحسن ظروف عمل الفلاحين، وأيضا منح تسهيلات أكبر في الحصول على القروض الفلاحية.

المصدر: "الشروق"