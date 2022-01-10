"إيني" الإيطالية تحصل على 5 تراخيص للتنقيب في مصر

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، بأن وزارة البترول وافقت على منح تراخيص لشركة "إيني" الإيطالية لإنجاز استكشافات جديدة في البلاد.

وتسمح التراخيص الممنوحة بالتنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط، وخليج السويس، والصحراء الغربية.

وتقع هذه التراخيص "ضمن أحواض غزيرة الإنتاج ذات سياق جيولوجي بترولي بمقدوره توليد الهيدروكربونات السائلة والغازية".

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، وقع طارق الملا وزير البترول وأليساندرو بوليتي الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية، اتفاقية للبحث عن البترول بمناطق خليج السويس ودلتا النيل.

يذكر أن شركة "إيني" تعمل في مصر منذ عام 1954، وتعد حاليا المنتج الرئيسي في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية