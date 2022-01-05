وزير المالية: مشروع موازنة العام المالي القادم سيشهد استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس وتيسير سبل العيش الكريم.

وأضاف أن الأولوية في "الجمهورية الجديدة" ستكون للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز دعائم الاستثمار في رأس المال البشري والتوسع في الاستثمارات العامة.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية من خلال المضي في استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف "حياة كريمة"، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، على نحو يؤدى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لتصبح أكثر استهدافا للطبقات الأشد فقرا.

وعن أهداف موازنة العام المالي 2022-2023، أشار إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7%، وخفض العجز إلى 6.1%، والدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي في العام المالي 2022-2023.

كذلك سيتم العمل على تعزيز حركة النشاط الاقتصادي لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحفيز التصدير.

المصدر: RT