مصر تدرس تصفية إحدى كبريات الشركات في عهد عبد الناصر

قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إن الوزارة ستتخذ قرارا بشأن تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

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وأضاف وزير قطاع الأعمال، إن شركة الكوك الكائنة في منطقة التبين، بمدينة حلوان بالقاهرة، حققت خسائر مؤخرا، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتدرس الحكومة تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، المملوكة للدولة، وبعد اتخاذ القرار ستكون ثالث شركة حكومية تصفى في أقل من 4 سنوات، بعد تصفية شركتي: القومية للأسمنت عام 2017، وشركة الحديد والصلب في النصف الأول من العام الحالي 2021.

وتأسست شركة الكوك عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة: ف"حم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت الحكومة تصفيتها في النصف الأول من العام الحالي 2021، وأصبحت شركة الكوك تواجه ذات المصير".

وأنشئت شركة الكوك في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عام 1960 بغرض توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب، وأسست الكوك المصرية، منذ أكثر من 60 عامًا، ضمن حزمة الشركات المصرية التي أنشئت في عهده، لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1952.

المصدر: القاهرة 24