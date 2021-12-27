مصر تنشئ 3 محطات ضخمة بـ6 مليارات يورو

أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، أن الوزارة تعاقدت مع شركة "سيمنز" الألمانية لبناء 3 محطات عملاقة باستثمارات بلغت 6 مليارات يورو، لإنتاج 14400 ميغاوات كهرباء.

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وأضاف شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعددا من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر، أن السيسي قاد المفاوضات وحصلت مصر على أسعار بقيمة لم تحصل عليها سابقا (6 مليارات يورو)، موضحًا: "أسعار عمرنا ما اشتغلنا بيها قبل كده، ولا هنجيبها بعد كده، مش في مصر بس، ولكن العالم كله".

وتابع وزير الكهرباء، أنَّ شركة سيمنز تعاونت مع شركات مصرية، ونجحتا نجاحًا باهرًا، إذ استطاعت الشركات المصرية الحصول على مشروعات في الخارج بالتعاون مع سيمنز.

وحول مشروعات محطات الدورة المركبة العملاقة، أكد وزير الكهرباء، أن محطة توليد العاصمة الإدارية تعتبر أكبر محطة توليد في العالم بقدرة 4800 ميغاوات، تعمل بتبريد الهواء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية