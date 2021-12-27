مؤشرا بورصة موسكو يصعدا إلى المنطقة الخضراء
Reuters
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الاثنين، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب انخفاض عدد الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، في ظل تزايد عدد الإصابات بكورونا.
وبحلول الساعة 12:52 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.61% إلى 3725 نقطة.
فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.90% إلى 1599 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 29 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.36 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 32 كوبيكا إلى 82.96 روبل.
المصدر: RT
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