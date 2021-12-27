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أسعار النفط تتراجع بعد الغاء رحلات جوية

مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع بعد الغاء رحلات جوية
Reuters
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد، وسط تصاعد الإصابات بكوفيد -19.

وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.27%، بحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، إلى 72.85 دولار للبرميل، بعد أن استقر على 0.92% يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.20% إلى 75.99 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن المتحور أوميكرون قد يتسبب في مستوى خفيف من المرض.

المصدر: بلومبرغ + رويترز

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