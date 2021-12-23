الرئيس الروسي: الفيدرالي الأمريكي "يجب أن يفعل شيئا" لمواجهة التضخم

يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "سيتعين عليه القيام بشيء ما" لمواجهة ارتفاع التضخم بسبب طباعة الدولار بشكل كثيف.

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وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بشكل سنوي، والذي يتناول مواضيع مختلفة من الشؤون الاقتصادية إلى مختلف القضايا الدولية الساخنة. ويشارك في المؤتمر هذا العام قرابة 500 صحفي، من بينهم أجانب.

وقال الرئيس الروسي: "العديد من الاقتصادات الرائدة في العالم قامت بتخفيف سياسات الاقتصاد الكلي وزادت بشكل كبير من طباعة النقود، هذا شيء واضح، وقد أدى ذلك إلى تضخم كبير نوع ما في هذه الاقتصادات".

وأشار إلى أن التضخم في الولايات المتحدة، الاقتصاد الرائد في العالم، قد بلغ مستوى 6.2% فيما المستوى المستهدف 2%، أي أن التضحم تجاوز المستوى المستهدف بأكثر من 3 أضعاف، لذلك اعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عليه فعل شيء ما.

وأضاف أن معدلات التضخم في روسيا تبلغ في الوقت الراهن مستوى 8%، فيما المستوى المستهدف هو 4%، ووصف الرئيس الروسي السياسة الحالية للسلطات المالية الروسية بأنها "الوسط الذهبي"، إذ أن الإقراض لا ينخفض على الرغم من رفع المركزي الروسي لسعر الفائدة الرئيسي.

المصدر: تاس