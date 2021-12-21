مصر.. عودة الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الاقتصادية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مضر، عن فتح مينائي "السخنة" و"الأدبية "التابعين لها نظرا لتحسن الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية.

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وفي بيان لها، أشارت المنطقة الاقتصادية إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش نظرا لاستقرار الطقس، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة اخري .

وأضاف أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

المصدر: RT