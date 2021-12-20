مصر.. مصرع وإصابة 20 شخصا إثر اصطدام حافلتين بسبب الطقس السيء
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرون إثر اصطدام سيارتي "ميكروباص" على طريق بحيرة قارون بالفيوم في مصر.
وأفادت المصادر بأن الحادث وقع على طريق بحيرة قارون بالقرب من مدخل مدينة أبشواي، نتيجة للسرعة الزائدة، في ظل الطقس السيء.
وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات ما بين كسور متفرقة وارتجاج بالمخ.
المصدر: "صدى البلد"
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