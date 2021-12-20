روسيا توقف توريد الرمان والعنب من تركيا

قالت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إنها أوقفت اعتبارا من 17 نوفمبر استيراد الفلفل والرمان من تركيا، واعتبارا من 10 ديسمبر - استيراد العنب من هناك.

وذكرت الهيئة في بيانها، أنه تم في الفترة من 27 أكتوبر إلى 7 ديسمبر، اكتشاف في 6 أنواع من المنتجات الزراعية الغذائية من 33 جهة منتجة من تركيا وإيران، 12 مادة مبيدة للحشرات، لا يُسمح باستخدام 10 منها في روسيا.

وأضاف البيان: "أوقفت روس بوتريبنادزور استيراد بعض الفاكهة والخضروات غير الآمنة من تركيا وإيران وذلك من 33 جهة منتجة لليمون واليوسفي والفلفل والعنب والرمان. وبسبب المخالفات المتكررة تم اعتبارا من تاريخ 17/11/2021 وقف استيراد الفلفل والرمان تركي المنشأ، واعتبارا من 2 ديسمبر عام 2021- وقف استيراد الفلفل إيراني المنشأ، واعتبارا من 10 ديسمبر من هذا العام وقف استيراد العنب تركي المنشأ".

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ووفقا لذلك، لم يسمح بدخول أراضي روسيا، حوالي 60 ألف طن من العنب وأكثر من 10 آلاف طن من الرمان من تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم في أكتوبر 2021 ، حظر استيراد أربعة أنواع من المنتجات الغذائية من الصين، بعد العثور فيها على الحمض النووي للذرة والصويا المعدلة وراثيا.

المصدر: نوفوستي