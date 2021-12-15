الحكومة اللبنانية تتفق على تقدير حجم خسائر القطاع المالي عند 68-69 مليار دولار

أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الحكومة اتفقت على تقدير حجم خسائر القطاع المالي عند 68-69 مليار دولار.

وقال الشامي في تصريح لوكالة "رويترز" إن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.

ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.

وكان الشامي أعلن قبل أيام أن "رقم الخسائر التي تم التوصل له وهو قابل للتعديل هو بحدود 68 أو 69 مليار ​دولار"، مشيرا إلى أن "توزيع الخسائر على الجهات لا يزال قيد الدرس، ومن المتوقع البت به خلال الأسبوعين المقبلين".

المصدر: "رويترز" + RT