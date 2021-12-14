الليرة اللبنانية تهبط لمستوى قياسي أمام الدولار

لامس سعر صرف الدولار في لبنان، في السوق السوداء (الموازية)، اليوم الثلاثاء، عتبة الـ28 ألف ليرة لبنانية، وهو تدني قياسي بقيمة الليرة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

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وتراوح سعر صرف الدولار بين 27900 ليرة للمبيع و27950 ليرة للشراء.

وكان الدولار قد سجل انخفاضا كبيرا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، ووصل يومها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 15700 ليرة، إلا أنه عاد ليرتفع خاصة بعد اعلان مصرف لبنان تحديد سعر صرف جديد للسحب من الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار الواحد.

المصدر: RT