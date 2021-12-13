الليرة اللبنانية تسجل مستوى قياسيا من الانهيار أمام الدولار

سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الاثنين، مستوى قياسيا من الانهيار أمام الدولار الأمريكي مع تسجيل سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) 27 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

وسعر الصرف الذي سجل اليوم، هو الأعلى منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019، التي أدت إلى خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.

وتراوح سعر صرف الدولار بين 26950 للمبيع و26900 ليرة للشراء و27000 للمبيع و26950 ليرة للشراء.

وفي مطلع نوفمبر الماضي سجل سعر صرف الدولار نحو 22 ألفا، وفي 12 نوفمبر تخطى سعره عتبة الـ23 ألف ليرة للمرة الأولى منذ يوليو إبان اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة ثم عاد ليرتفع مع إعلان مصرف لبنان المركزي، الأسبوع الماضي، تحديد سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار، بعد أن كان سعر الصرف من المصارف 3900 ليرة.

المصدر: RT