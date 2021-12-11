دبي تعلن عن أول حكومة "لا ورقية" على مستوى العالم

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن "حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال حمدان بن محمد بن راشد: "فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم … صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة".

وأضاف: "هذا الإنجاز يكرس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين، ونحن مستعدون لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرنا الحكومية".

فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم … صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة. pic.twitter.com/v62vFrglKD — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 11, 2021

هذا الإنجاز يكرّس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين … ونحن مستعدون لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرنا الحكومية. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 11, 2021

المصدر: RT