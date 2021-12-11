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دبي تعلن عن أول حكومة "لا ورقية" على مستوى العالم

مال وأعمال

دبي تعلن عن أول حكومة
Reuters Christopher Pike
دبي
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أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن "حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال حمدان بن محمد بن راشد: "فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم … صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة".

وأضاف: "هذا الإنجاز يكرس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين، ونحن مستعدون لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرنا الحكومية".

المصدر: RT

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