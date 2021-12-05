محمد بن راشد: مشروع "قطار الاتحاد" قطع شوطا كبيرا والقادم أجمل وأعظم (فيديو)

شهد محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، برفقة محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، الإعلان عن برنامج الإمارات للسكك الحديدية "قطار الاتحاد".

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "شهدت اليوم رفقة أخي محمد بن زايد الإعلان عن برنامج الإمارات للسكك الحديدية "قطار الاتحاد"، والذي قطع شوطا كبيرا في التنفيذ..استثمارات المشروع 50 مليار درهم (نحو 13.5 مليار دولار)، وعوائده على اقتصادنا الكلي تبلغ 200 مليار درهم ..مشروع أجيال بقيادة ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان".

شهدت اليوم رفقة أخي محمد بن زايد الإعلان عن برنامج الإمارات للسكك الحديدية "قطار الاتحاد" والذي قطع شوطاً كبيراً في التنفيذ .. استثمارات المشروع ٥٠ مليار درهم ، وعوائده على اقتصادنا الكلي تبلغ ٢٠٠ مليار درهم .. مشروع أجيال بقيادة ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/CFiOCaCxa8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 5, 2021

وأضاف محمد بن راشد: "مشروع قطار الاتحاد يمثل روح الاتحاد لأنه يربط مدن الإمارات وموانئ الإمارات بشريان اقتصادي واحد، ويرسخ مبادئ الخمسين بأن الأولوية الوطنية هي الاقتصاد والتنمية وبأن دولة الامارات وجهة اقتصادية واحدة. مشروع نفخر بأن ندخل به الخمسين الجديدة في دولة الامارات..والقادم أجمل وأعظم"، حيث نشر مقطع فيديو كشف فيه عن أهداف وتفاصيل هذا المشروع.

مشروع قطار الاتحاد يمثل روح الاتحاد لأنه يربط مدن الإمارات وموانىء الإمارات بشريان اقتصادي واحد .. ويرسخ مبادىء الخمسين بأن الأولوية الوطنية هي الاقتصاد والتنمية وبأن دولة الامارات وجهة اقتصادية واحدة. مشروع نفخر بأن ندخل به الخمسين الجديدة في دولة الامارات..والقادم أجمل وأعظم.. pic.twitter.com/FlnEXg9QXP — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 5, 2021

المصدر: RT