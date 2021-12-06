"أرامكو" تعلن عن توقيع اتفاق بـ15.5 مليار دولار لخطوط غاز مع تحالف عالمي

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية اليوم الاثنين توقيع اتفاق بقيمة 15.5 مليار دولار لخطوط أنابيب للغاز مع تحالف عالمي تقوده شركة "بلاك روك".

والاتفاق الذي وقعته "أرامكو" يشمل صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك مع ائتلاف بقيادة شركة "بلاك روك" للأصول الثابت وشركة "حصانة الاستثمارية"، ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، ما يجعلها إحدى كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم.

وستحصل "أرامكو" عند إتمام الصفقة على عائدات بحوالي 15.5 مليار دولار، وكجزء من الصفقة، ستقوم شركة "أرامكو لإمداد الغاز" التي تم إنشاؤها حديثا، بتأجير وإعادة استئجار حقوق الاستخدام في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ"أرامكو السعودية" لمدة 20 عاما.

وفي المقابل، ستحصل شركة "أرامكو لإمداد الغاز" بدورها على تعرفة مدفوعة من "أرامكو السعودية" عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز.

وستحتفظ "أرامكو السعودية" بحصة أغلبية نسبتها 51% في شركة "أرامكو لإمداد الغاز"، وتبيع حصة 49% إلى مستثمرين بقيادة شركة "بلاك روك" وشركة "حصانة" الاستثمارية.

وهذه الصفقة هي ثاني صفقة للشركة من نوعها في هذا العام، بعد إتمام صفقة البنى التحتية لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لـ"أرامكو"، في يونيو الماضي.

المصدر: صحيفة "مال" السعودية