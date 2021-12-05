"أرامكو السعودية" ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في يناير
Reuters
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أعلنت شركة "أرامكو السعودية" أنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لـ3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يناير، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر.
وحددت الشركة اليوم الأحد سعر بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.
المصدر: رويترز
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