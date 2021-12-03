مسؤول رفيع في "سبيربنك" الروسي يكشف عن أداء البنك في الإمارات

تحدث مسؤول رفيع في مصرف "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية عن أداء البنك في الإمارات، وذلك بعد مرور نحو 6 أشهر على افتتاح فرع لـ"سبيربنك" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك ألكسندر فيدياخين في مقابلة أجرتها معه RT في الإمارات، إلى أن "سبيربنك" افتتح فرعا له في أبو ظبي في يونيو من هذا العام.

وقال فيدياخين إن قرابة نصف الصفقات التي تم إبرامها تجاوزت قيمتها 750 مليون دولار منذ الافتتاح، مشيرا إلى أن هذا الرقم "مرموق"، لكنه ليس الهدف الذي يتطلع إليه البنك، الذي تبنى أهدافا أكثر طموحا.

كما شدد على أهمية الذكاء الاصطناعي في العمل المصرفي، وخاصة في أنشطة بنك مثل "سبيربنك"، الذي يصل عدد عملائه إلى 100 مليون شخص وقرابة 3 ملايين شخصية اعتبارية.

وأوضح أن عملاء البنك يستخدمون قرابة 300 خدمة يقدمها "سبيربنك"، ودون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من المستحيل توفير الخدمات بشكل فعال وبسرعة لهذا العدد من المستفيدين، فالإنسان غير قادر على ذلك.

وعن انعكاس استخدام الذكاء الاصطناعي على مالية البنك، أشار فيدياخين إلى أن "سبيربنك" سيجني أرباحا إضافية بقيمة 200 مليار روبل (حوالي 2.75 مليار دولار) هذا العام بفضل الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر "سبيربنك" من أكبر البنوك في روسيا، وله فروع في العديد من الدول، ويسعى عبر مكتبه التمثيلي في أبو ظبي لأن يكون صلة وصل بين المستثمرين في روسيا والشرق الأوسط.

المصدر: RT