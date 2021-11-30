منحة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 2.5 مليار يورو حتى 2027

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية للأردن للفترة من العام الحالي وحتى 2027 بنحو 2.5 مليار يورو.

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جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، مع المفوض الأوروبي للجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، والوفد المرافق له، في عمان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المفوض كشف عن أن الاتحاد الأوروبي "سيعمل على حشد استثمارات أوروبية إلى المملكة بمبلغ لا يقل عن 2.5 مليار يورو خلال السنوات الـ 7 المقبلة من مختلف الأدوات المتاحة لدى الجانب الأوروبي بما فيها التمويل الميسر المختلط من المنح والقروض الميسرة وضمانات القروض ومشاركة القطاع الخاص ومساعدة الأردن في دعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى".

وقالت إن الجانبين بحثا برنامج المساعدات الأوروبية للأردن للفترة 2021 - 2024 ضمن إطار دعم الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 – 2027.

وأعلن فارهيلي التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية من المنح للعام 2021، تصل إلى 164 مليون يورو، ستدعم برامج ثنائية ذات أولوية في مجالات منها تعزيز دور الاقتصاد الأخضر ودعم سيادة القانون، ودعم تدخلات للاستجابة لتداعيات الأزمة السورية.

وأضاف المفوض الأوروبي أن حزمة المساعدات الأوروبية من المنح التي يلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفيرها للأردن للفترة (2021 - 2024) لن تقل عن 164 مليون يورو بشكل سنوي، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيوفر منحا إضافية سنوية بقيمة لا يقل عن 80 مليون يورو لدعم الأردن في الاستجابة للأزمة السورية.

وذكرت الوكالة أن المفوض شدد على أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل مساعدة الأردن والوقوف إلى جانبه في تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين".

وقال فارهيلي إن "الأردن شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وسنقدم دعما كبيراً للبلاد في السنين المقبلة".

المصدر: "بترا"