مشروع موازنة الأردن لعام 2022 يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار
Reuters
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قال وزير المالية الأردني، محمد العسيس إن مسودة ميزانية المملكة لعام 2022 تتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار)، وتمهد الطريق لتعافي النمو لـ2.7 %.
وأضاف العسيس في بيان اليوم الأحد، أن البلاد اختتمت الأسبوع الماضي بنجاح المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي من أجل التعافي المستدام، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش بالمملكة منذ عقود.
المصدر: "رويترز"
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