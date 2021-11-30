بوتين يكشف عن التحدي الرئيسي للاقتصاد الروسي

تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المشكلة الرئيسة التي تواجه البلاد، ردا على سؤال حول "ما الذي يحرم من النوم ليلا؟".

إقرأ المزيد

وقال بوتين أمام منتدى استثماري تحت شعار "روسيا تنادي": "زميلنا من قطر طرح لتوه سؤالا. سأل ما الذي يحرم من النوم ليلا ؟ تقريبا بهذا الشكل كان السؤال. والجواب بالدرجة الأولى، ما يقلق أن لدينا مشكلة داخلية وهي مرتبطة قبل كل شيء بالمشكل الديمغرافي".

وتابع بوتين أنه يعتبر المشكلة الديموغرافية هي المشكلة الرئيسية التي تواجهها البلاد خلال السنوات العشر القادمة.

وقال: "لدينا مشاكل داخلية متأصلة في روسيا، وهذا يرجع في المقام الأول إلى مشاكل الديموغرافيا. لقد عشنا فترتي ركود طبيعيتين في تطورنا الديموغرافي، الأولى خلال الحرب العالمية الثانية أو الحرب الوطنية العظمى، كما نقول (1943 - عام 1944)، والثانية في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهو أمر متصل بالانخفاض في معدل المواليد. وفي عام 1999 بلغ هذا المعدل حده الأدنى أي ما يزيد قليلا عن مليون ومئتي ألف مولود".

وتابع رئيس الدولة: "لقد اكتسبت هذه المشكلة طابعا نظاميا واقتصاديا بسبب نقص العدد المطلوب من العمال في سوق العمل، ولدينا ما يقرب من 80 مليونا منهم، ونخسر حوالي 1,1 أو 1,2 نقطة مئوية سنويا. وفي هذا السياق، تعتبر المشكلة الديموغرافية من أكثر المشاكل أهمية سواء من المنظور الإنساني أو من وجهة نظر تعزيز دولتنا، أو لأسباب اقتصادية.

المصدر: RT + "نوفوستي"