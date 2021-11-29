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وزير الطاقة السعودي: لسنا قلقين بشأن "أوميكرون" وتأجيل اجتماعات "أوبك +" لدراسة أثر المتحور الجديد

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي: لسنا قلقين بشأن
Reuters YVES HERMAN
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان
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أوضح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تأجيل الاجتماعات الفنية لـ"أوبك +" جاء لتأمين مزيد من الوقت لدراسة أثر متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" على الأسواق.

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وفي تصريحات صحفية عقب حفل إطلاق عمليات تطوير حقل الجافورة، أعرب عبد العزيز بن سلمان عن "عدم القلق" بشأن متحور "أوميكرون".

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أنه "كرئيس أوبك+، وبالتشاور مع الرئيس المشارك، فقد تقرر نقل الاجتماعات الفنية إلى مساء الأربعاء المقبل، ونقل اجتماع اللجنة الوزارية إلى الخميس، لكسب الوقت لمراجعة الأمور"، لافتا إلى "ما ورد من منظمة الصحة العالمية، من التحذير من المبالغات" بشأن المتحور الجديد.

واعتبر أن "التأجيل ولو لمرحلة محدودة، سيعطي فرصة لمزيد من التدارس بطريقة أفضل".

في حين رفض الأمير عبد العزيز بن سلمان، التعليق على خطط "أوبك+" قبل اجتماعها الأسبوع الجاري.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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