نائب رئيس الوزراء الروسي: لا توجد ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة في سوق النفط

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا لا ترى ضرورة الآن لاتخاذ إجراءات عاجلة في سوق النفط، وذلك في ظل ظهور السلالة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، على هامش مشاركته في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني: "في الوقت الحالي نحتاج إلى المراقبة. ليست هناك حاجة لاتخاذ قرارات متسرعة".

وأشار إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تسببت في ردة فعل من السوق، حيث تبدأ الحكومات في فرض قيود مختلفة. ولفت إلى أن مجموعة "أوبك+" تراقب ديناميكيات احتياطيات النفط العالمية.

وأضاف نوفاك أن الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة "أوبك+" ما زال مقررا في الثاني من ديسمبر المقبل.

وفي أسواق النفط ارتفعت الأسعار اليوم وذلك بعد تراجع حاد شهدته يوم الجمعة الماضي، في ظل مخاوف اقتصادية من عواقب ظهور السلالة الجديدة من كورونا.

المصدر: تاس