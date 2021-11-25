زاخاروفا عن العقوبات الأمريكية على "السيل الشمالي-2": مظهر من مظاهر الهوس

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عقوبات واشنطن التي فرضت على مشروع "السيل الشمالي-2"، الذي هو عبارة عن أنبوبين لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

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وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على "السيل الشمالي-2" ليست إلا مظهرا من مظاهر الهوس الحقيقي لأن المشروع في مرحلة استكمال الاستعدادات لبدء التشغيل (ضخ الغاز).

وأشار إلى أن الولايات المتحدة من جهة تضع عوائق أمام تصدير موارد الطاقة الروسية إلى السوق الأوروبية ومن جهة أخرى تعمل على إقناعنا والدول المنتجة الأخرى بضخ المزيد من موارد الطاقة من أجل خفض الأسعار.

وأضافت أن ذلك يدل على أن الولايات المتحدة لا تهتم كثيرا بمصالح حلفائها، ولفتت إلى وجود أصوات في ألمانيا تصف إجراءات الولايات المتحدة ضد "السيل الشمالي-2" بأنها تتعارض مع روح الشراكة الثنائية.

ويوم الثلاثاء الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على "السيل الشمالي-2"، وتم فرض عقوبات على شركة "ترانسادريا" القبرصية والسفينة "مارلين"، التي ترفع العلم الروسي.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. بعد ذلك تم ملء الأنبوبين بالغاز وإتمام العملية الفنية الأخرى لإنهاء جاهزية الأنبوبين. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: RT