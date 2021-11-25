وزارة النفط العراقية: العراق يدعم خطوة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا
Reuters
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نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله، إن العراق يدعم خطة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، اليوم الخميس: "أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية".
وأشار إلى أن: "أوبك تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الإنتاج، وهذا البرنامج حقق نجاحا، حيث أن السوق لا تزال هشة".
المصدر: رويترز
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