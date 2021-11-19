وزارة النفط العراقية تكشف عن مشاريع عملاقة بمشاركة شركة روسية

كشفت وزارة النفط العراقية اليوم عن مشاريع عملاقة في حقل "القرنة 2" والرقعة الاستكشافية العاشرة، كما أشارت إلى أن هناك مشروعا جديدا لـ"لوك أويل" الروسية يعتبر الأهم بإمدادات الطاقة.

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وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حقل القرنة 2 من أكبر الحقول النفطية في العراق وهو يشغل من قبل شركة (لوك أويل) إحدى كبريات شركات الطاقة في العالم ويعد من بين أكبر الحقول الواعدة، خاصة وأنه ينتج أفضل أنواع النفوط وأكثرها مطابقة للمواصفات المعيارية".

وبين الوزير العراقي، أن "إنتاج ذروة الحقل من المتوقع أن يصل في عام 2027 إلى 800 ألف برميل". وأشار إلى أن "أعمال الحقل، بدأت منذ سبع سنوات بوتيرة إنتاج مستقرة ومواصفات نفط عالية جدا".

وأضاف أن "الخطوات المقبلة للوزارة، تتضمن إقامة مشاريع عملاقة في حقل القرنة 2، بغية الوصول الى إنتاج المليار الثاني، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام".

وتابع أن "مشروعا آخر سيتم العمل عليه من قبل شركة (لوك أويل)، وهو الرقعة الاستكشافية العاشرة، وسيكون هناك إنتاج تجاري مبكر من هذه الرقعة"، مبينا أنها "ستكون من أهم عناصر الاستقرار في إمدادات النفط والغاز".

ولفت إلى أن "الوزارة وشركة النفط الوطنية تسعيان إلى تعظيم قدرات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وتحقيق المعايير العالمية ومحددات البيئة، فضلا عن السيطرة على كمية الغاز وتكريره".

وأكد وزير النفط أن "إنتاج حقل اليمامة بلغ 30 ألف برميل، وهناك مشاريع لمسك الغاز قيد الترويج ومشاريع لتحسين واقع البيئة في الحقول والمناطق المحيطة"

وأشار الى أن "الوزارة بالتعاون مع شركة نفط البصرة قدمت مشاريع ذات منافع اجتماعية أسهمت في دعم المؤسسات في محافظة البصرة وحققت الاستقرار الاجتماعي وتوفير العديد من الوظائف، فضلا عن تحقيق نوع من التنمية في المناطق المحيطة".

المصدر: واع