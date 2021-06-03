وزير النفط العراقي: استثمارات "لوك أويل" الروسية في العراق تقدر بمليارات الدولارات

تحدث وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار عن استثمارات الشركات الروسية في قطاع النفط العراقي، مشيرا إلى أن استثمارات شركة "لوك أويل" الروسية في العراق تقدر بمليارات الدولارات.

وقال وزير النفط العراقي، في حديث لقناة RT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، إن تاريخ التعاون مع الشركات الروسية يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن شركات النفط الروسية نفذت العديد من المشاريع الكبرى في العراق، التي ما تزال منتجة حتى يومنا هذا، كما أن شركات روسية تشارك في يومنا هذا في العديد من مشاريع الطاقة الكبيرى في العراق، البلد العضو في منظمة "أوبك".

وعن الشركات الروسية التي تنشط في القطاع النفطي العراقي، أشار إلى أن "غازبروم نفط" و"لوك أويل" و"روس نفط"، وقال إن "لوك أويل" مستثمر كبير في حقل "غرب القرنة -2" وفي غيرها من الحقول.

وأشار إلى أن استثمارات "لوك أويل" في العراق تقدر بمليارات الدولارات، لافتا إلى أنه من المتوقع وصول إنتاج النفط من حقل "غرب القرنة -2" في أكتوبر المقبل إلى مليون برميل يوميا.

وأضاف، أن حصة الاستثمارات الروسية في صناعة النفط العراقية تبلغ مستوى كبيرا، مشددا على أن بغداد توجه دعما كبيرا للشركات الروسية العاملة في العراق.

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

المصدر: RT