بيان لوزارة الطاقة الإماراتية بشأن اتفاق "أوبك+"

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزاما كاملا باتفاق إعلان التعاون في مجموعة "أوبك + ".

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة أنباء الإمارات تأكيد وزارة الطاقة والبنية التحتية الغماراتية في بيان بالخصوص، عدم وجود موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل.

وكانت وكالة أنباء رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مصدرين مطلعين إعلانهما أن التزام مجموعة "أوبك+" بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 116% في أكتوبر 2021 ارتفاعا من 115 في سبتمبر 2021، ما يدل على أن المجموعة تواصل الإنتاج في إطار الأهداف المتفق عليها.

وبشأن ذي صلة، لفتت وكالة بلومبرغ في وقت سابق إلى ما وصف بخطوة منسقة من كبار مستهلكي النفط في تحد لـ"أوبك+"، وذلك بإعلان عدد من كبار مستهلكي النفط عن سحب كميات كبيرة من النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية وطرحها لتهدئة الأسعار في الأسواق.

ووصفت الوكالة الخطوة بأنها "محاولة غير مسبوقة ومنسقة من قبل ثلاثة من أكبر مستهلكي النفط في العالم لخفض أسعار النفط، مشيرة إلى أن الخطوة قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل مجموعة أوبك+".

يشار إلى أن البيت الأبيض كان أعلن مؤخرا أن الولايات المتحدة ستفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن الخطوة تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

وقال بيان بهذا الشأن إن الإجراء الأمريكي يتضمن خطة لسحب 32 مليون برميل على مدار الشهور القادمة من المخزونات الأمريكية، بالإضافة للإسراع بتنفيذ خطة تم اعتمادها في وقت سابق للإفراج عن 18 مليون برميل أخرى.

المصدر: وام + رويترز + بلومبرغ